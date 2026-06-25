США шантажируют Европу поставками газа и грозят найти новых покупателей

Евросоюз может столкнуться с сокращением поставок американского газа, если не смягчит требования по ограничению выбросов метана. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт в интервью Bloomberg.

«Без серьёзной реформы этого правила оно создаст серьёзные проблемы для Европы, а в этом нет необходимости. Это не эскалация. Наши энергоресурсы будут поступать на рынок. Просто они пойдут в другое место», — пояснил чиновник.

По его словам, Брюсселю стоило бы всерьёз задуматься над подобным положением дел. Райт заверил, что США не желают конфликтовать с ЕС из-за энергоресурсов, но ситуация складывается опасная.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что отказ Европы от российского газа оказался болезненным для жителей стран ЕС. Она отметила, что рост цен на энергоресурсы ощутимо ударил по гражданам.