Лавров: США хотят купить «Северные потоки» и продавать Европе российский газ
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Соединённые Штаты намерены выкупить европейскую часть газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», восстановить их и в дальнейшем перепродавать российский газ в Европу. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров на форуме «Примаковские чтения».
«Сейчас американцы ведут переговоры — по крайней мере, нам сказали, что у них такой план есть, — [о том, чтобы] выкупить европейскую часть «Северных потоков», восстановить и взять под свой контроль», — отметил Лавров.
Министр объяснил, что поскольку туда можно качать только российский газ, Москва будет его поставлять, а США перепродавать, предположительно, с хорошей наценкой. По его словам, Вашингтон рассматривает такой сценарий как способ заработать на энергетическом рынке Европы, сохранив при этом зависимость ЕС от американского контроля.
Напомним, в сентябре 2022 года подорвали газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2». Германия, Дания и Швеция считают это диверсией. В России возбуждено дело о международном терроризме. Москва не получила материалы расследования от Запада, несмотря на запросы. Путин заявил, что Россия готова поставлять по уцелевшей нитке «Северного потока» 25–28 млрд кубометров газа в год.
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