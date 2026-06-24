Лавров: США хотят купить «Северные потоки» и продавать Европе российский газ

Соединённые Штаты намерены выкупить европейскую часть газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», восстановить их и в дальнейшем перепродавать российский газ в Европу. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров на форуме «Примаковские чтения».

«Сейчас американцы ведут переговоры — по крайней мере, нам сказали, что у них такой план есть, — [о том, чтобы] выкупить европейскую часть «Северных потоков», восстановить и взять под свой контроль», — отметил Лавров.

Министр объяснил, что поскольку туда можно качать только российский газ, Москва будет его поставлять, а США перепродавать, предположительно, с хорошей наценкой. По его словам, Вашингтон рассматривает такой сценарий как способ заработать на энергетическом рынке Европы, сохранив при этом зависимость ЕС от американского контроля.