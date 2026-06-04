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Регион
4 июня, 18:16

Путин: По уцелевшей нитке «Севпотока» РФ может подавать 28 млрд кубов газа в год

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 63ru78

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 63ru78

Россия готова поставлять по единственной действующей нитке «Северного потока» от 25 до 28 миллиардов кубометров газа ежегодно. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ.

«Это 25, а при увеличении объёма может до 28 миллиардов кубических метров в год подавать. Хоть завтра», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что для этого необходим четкий ответ от немецких партнёров «Газпрома» о готовности принимать этот объем. В противном случае, Россия будет искать других покупателей на мировом рынке.

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Напомним, 26 сентября 2022 года были подорваны газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2». Германия, Дания и Швеция допустили версию умышленной диверсии. В России Генпрокуратура возбудила дело об акте международного терроризма. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва так и не получила от западных стран запрошенные материалы расследования, несмотря на неоднократные обращения.

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Наталья Демьянова
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