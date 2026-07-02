«Отменная лгунья»: Захарова обвинила главу ЕК во лжи о текущем в Европу российском газе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова жёстко раскритиковала главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после её заявлений о том, что Россия якобы самостоятельно прекратила поставки газа в Европу. В беседе с газетой «Известия» дипломат назвала эти утверждения ложью.

В ходе своего визита в Баку 1 июля фон дер Ляйен заявила, что Россия «использовала энергию в качестве оружия и отключила газ для Европы». Однако Захарова опровергла это утверждение, подчеркнув, что Москва никогда не прекращала поставки по своей воле.

«Урсула – врунья отменная. Ни разу в жизни Россия не отключала газ для Европы», – сказала дипломат.

Она также отметила, что любой гражданин стран Евросоюза может подать на главу ЕК в суд за недостоверную информацию и выиграть дело. По мнению Захаровой, фон дер Ляйен вводит общественность в заблуждение по вопросам, касающимся жизни всех государств объединения.

«Сначала эта структура ввела незаконные запретительные меры против России, в особенности нашего энергетического сектора, а потом, когда кроме как на Урсулу, кондиционеры дуть больше ни на кого в брюссельской штаб-квартире из-за вынужденной экономии не могут, на ходу призывают очередной фейк про якобы плохую Россию», – добавила она.

Захарова также напомнила, что о тех, кто на самом деле использует нефть и газ в качестве инструмента давления, миру могут «рассказать истории» Саддама Хусейна, Муаммара Каддафи и Николаса Мадуро.

Ранее Life.ru писал, что импорт российского трубопроводного газа и СПГ в Евросоюз в январе-мае 2026 года вырос на 7 и 11% соответственно, несмотря на введённый запрет на новые контракты. Европейские компании активно выбирают объёмы по старым долгосрочным соглашениям.