ЕС запретил импорт российского трубопроводного газа по краткосрочным контрактам

В Европейском союзе официально вступил в силу запрет на ввоз российского трубопроводного газа по краткосрочным контрактам. Решение было принято Советом ЕС ещё 26 января.

Согласно утверждённым ранее срокам, полный отказ от трубопроводного газа из РФ должен наступить с 30 сентября 2027 года. Запрет на импорт сжиженного природного газа начнёт действовать с 1 января 2027 года. При этом краткосрочные соглашения на поставку СПГ прекратили с 25 апреля 2026 года, а на трубопроводный — с 17 июня.

В апреле Россия заняла четвёртое место среди экспортёров газа в ЕС. Её доля составила 15,8% общей стоимости импорта — €1,28 млрд. Лидируют США (32%, €2,6 млрд), следом идут Норвегия (17,6%, €1,4 млрд) и Алжир (16,7%, €1,35 млрд). Замыкает пятёрку Великобритания (6,6%, €538 млн).

За январь–апрель 2026 года доля России в импорте газа странами Евросоюза составила 17,4% (второй показатель среди всех поставщиков) против 17,3% за аналогичный период прошлого года. При этом суммарные закупки российского сырья сократились на 17% — до €4,6 млрд.

Ранее компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток — 2», подала иск в суд Евросоюза с требованием отменить регламент, запрещающий импорт российского газа, который компания считает незаконной санкцией и фактической экспроприацией без компенсации.