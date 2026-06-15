Оператор «Севпотока — 2» через суд требует отменить запрет ЕС на российский газ

Компания Nord Stream 2 AG — оператор газопровода «Северный поток — 2» — инициировала судебное разбирательство в суде Евросоюза. Предметом иска, поданного 27 апреля, является оспаривание регламента, утверждённого Европарламентом и Советом ЕС, который налагает запрет на импорт российского газа. Оператор требует либо полного признания регламента недействительным, либо отмены положений, ограничивающих поставки по трубопроводам.

Компания, в частности, оспаривает законность регламента ЕС, утверждая, что он принят с нарушением правовых норм. По мнению заявителя, этот регламент по сути является санкцией и должен был быть основан на статье 215 Договора о функционировании ЕС. Nord Stream 2 также указывает на нарушение принципов пропорциональности, права собственности, свободы предпринимательства и равного обращения.

Оператор трубопровода заявляет, что регламент фактически запрещает коммерческое использование газопровода, что равносильно экспроприации без компенсации. Кроме того, компания считает, что ЕС злоупотребил своими полномочиями, применив обычную законодательную процедуру для обхода правил, установленных для введения санкций.

К слову, Евросоюз в январе утвердил полный отказ от российского газа к 2027 году. С начала года прекратятся поставки СПГ, а с 30 сентября – трубопроводного газа.

Напомним, 26 сентября 2022 года были подорваны газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2». Германия, Дания и Швеция допустили версию умышленной диверсии. В России Генпрокуратура возбудила дело об акте международного терроризма. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва так и не получила от западных стран запрошенные материалы расследования, несмотря на неоднократные обращения. Между тем сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель выступила с требованием к Украине выплатить Германии репарации из-за подрыва газопроводов.