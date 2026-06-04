Уцелевшая ветка газопровода «Северный поток» технически исправна и может начать транспортировку топлива в любой момент. Об этом заявил президент России на встрече с главами ведущих мировых информационных агентств, организованной на ПМЭФ.

Лидер тРФ отметил: чтобы магистраль заработала, достаточно «только нажать кнопку». Никаких сложных ремонтных работ на сохранившейся нитке не требуется.

Действующий контракт между «Газпромом» и немецкими партнёрами остается в силе. Российская компания никогда не отказывалась от поставок и контакт с контрагентами поддерживается.

Партнёры с германской стороны также выражают заинтересованность в получении ресурса. Однако ключевой барьер лежит в политической плоскости и связан с санкционными ограничениями.

Президент назвал подрыв системы «актом государственного терроризма». Сейчас одна из ниток находится под американскими рестрикциями, что блокирует её использование.

Как только ограничения снимут, газ пойдет незамедлительно. Никаких иных препятствий для запуска, по словам российского лидера, не существует.

Напомним, 26 сентября 2022 года были подорваны газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2». Германия, Дания и Швеция допустили версию умышленной диверсии. В России Генпрокуратура возбудила дело об акте международного терроризма. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва так и не получила от западных стран запрошенные материалы расследования, несмотря на неоднократные обращения.