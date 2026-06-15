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15 июня, 19:47

Путин до 1 октября разрешил иностранцам платить за газ через любые банки РФ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин продлил до 1 октября действие разрешения для иностранных покупателей российского газа оплачивать поставки в рублях не только через уполномоченный Газпромбанк, но и через другие банки Российской Федерации. Соответствующий указ вступает в силу с сегодняшнего дня. Ранее срок этого порядка истекал 1 июля.

Необходимость обновления механизма платежей возникла на фоне введения США санкций против Газпромбанка в конце ноября 2024 года. Именно через этот банк традиционно проходили иностранные расчёты за российские газ и нефть. До введения ограничений зарубежные компании могли конвертировать валюту в других российских банках, но затем всё равно были обязаны переводить полученные рубли на счёт поставщика газа именно в Газпромбанке.

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Ранее компания Nord Stream 2 AG — оператор газопровода «Северный поток — 2» — инициировала судебное разбирательство в суде Евросоюза. Предметом иска, поданного 27 апреля, является оспаривание регламента, утверждённого Европарламентом и Советом ЕС, который налагает запрет на импорт российского газа. Оператор требует либо полного признания регламента недействительным, либо отмены положений, ограничивающих поставки по трубопроводам.

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Виталий Приходько
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