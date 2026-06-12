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Регион
12 июня, 09:53

Зима без газа: почему американские заводы не спасут Европу от пустых хранилищ этой зимой

Глава CNLG Ридл: США не смогут покрыть дефицит газа в Европе и на Украине зимой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pictures of your Life

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pictures of your Life

Европейские подземные хранилища газа (ПХГ) заполнены лишь на 42%, что стало минимумом с 2018 года. Такие данные 11 июня на брифинге привёл исполнительный директор американской ассоциации CNLG Чарли Ридл.

По его словам, стандартная цель региона — выйти к концу сезона закачки на уровень около 90%. Однако теперь даже 70% в аналитических прогнозах рассматриваются как успех.

Ридл пояснил, что остановка потоков сжиженного природного топлива из Персидского залива спровоцировала острый кризис на рынке энергоносителей. Причиной перебоев стала война Соединенных Штатов и Израиля против Ирана, перекрывшая поставки через Ормузский пролив.

Сейчас заводы в США работают с превышением проектной мощности. Однако, как отметил руководитель ассоциации, это не решит проблему.

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«Мы столкнёмся со сценарием, при котором рынок испытает дефицит поставок. Мы не сможем восполнить потерю добычи, которая сейчас имеет место в Персидском заливе», — подчеркнул он.

Отдельно Ридл остановился на ситуации с Украиной. Он заявил, что на её территории расположены огромные мощности для хранения, но у американской стороны сейчас нет свободных объёмов для их заполнения.

По его мнению, обеспечить достаточный приток ресурса будет вызовом, поскольку рынок находится в чрезвычайно напряженном состоянии.

Ассоциация CNLG существует с 2000 года и объединяет 18 производителей, включая BP, Chevron, ConocoPhillips и Shell.

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Никита Никонов
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