Зима без газа: почему американские заводы не спасут Европу от пустых хранилищ этой зимой

Европейские подземные хранилища газа (ПХГ) заполнены лишь на 42%, что стало минимумом с 2018 года. Такие данные 11 июня на брифинге привёл исполнительный директор американской ассоциации CNLG Чарли Ридл.

По его словам, стандартная цель региона — выйти к концу сезона закачки на уровень около 90%. Однако теперь даже 70% в аналитических прогнозах рассматриваются как успех.

Ридл пояснил, что остановка потоков сжиженного природного топлива из Персидского залива спровоцировала острый кризис на рынке энергоносителей. Причиной перебоев стала война Соединенных Штатов и Израиля против Ирана, перекрывшая поставки через Ормузский пролив.

Сейчас заводы в США работают с превышением проектной мощности. Однако, как отметил руководитель ассоциации, это не решит проблему.

«Мы столкнёмся со сценарием, при котором рынок испытает дефицит поставок. Мы не сможем восполнить потерю добычи, которая сейчас имеет место в Персидском заливе», — подчеркнул он.

Отдельно Ридл остановился на ситуации с Украиной. Он заявил, что на её территории расположены огромные мощности для хранения, но у американской стороны сейчас нет свободных объёмов для их заполнения.

По его мнению, обеспечить достаточный приток ресурса будет вызовом, поскольку рынок находится в чрезвычайно напряженном состоянии.

Ассоциация CNLG существует с 2000 года и объединяет 18 производителей, включая BP, Chevron, ConocoPhillips и Shell.