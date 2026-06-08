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8 июня, 08:27

Летний газовый сезон в Европе: ПХГ заполнены на 42% при росте цен

Запасы газа в ПХГ ЕС к лету превысили 15 млрд куб. м.

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

С начала летнего сезона в апреле 2026 года страны ЕС закачали в подземные газовые хранилища (ПХГ) более 15 млрд куб. м — это чистая разница между объёмом закачки и отбора, подсчитали в ТАСС на основе данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

На текущий момент ПХГ Европы заполнены на 42,1% против 50,5% годом ранее, в них находится 46 млрд куб. м газа. Для выполнения требований Еврокомиссии к началу зимнего сезона 2026-2027 гг. страны должны накопить как минимум 68 млрд куб. м.

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Летом 2026 года цены на топливо остаются высокими из-за усиленной конкуренции с Азией за свободные объёмы сжиженного газа, обострившейся на фоне ближневосточного конфликта. «Газпром» спрогнозировал, что к следующему отопительному сезону запасы могут не превысить 70%.

Для справки: отопительный сезон 2025-2026 стал вторым по продолжительности с 2011 года и длился 173 дня. За этот период нетто-отбор превысил 61 млрд куб. м, что на 6,5 млрд больше прошлогодней летней закачки.

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Ранее Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информагентств в рамках ПМЭФ-2026 заявил, что Россия и Китай скоро объявят о новых соглашениях в сфере энергетики, которые будут иметь значение для всей мировой энергоотрасли. По его словам, для сотрудничества созданы благоприятные условия.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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