Россия и КНР скоро порадуют мировую энергетику новыми соглашениями, заявил Путин

Россия и Китай в скором времени объявят о новых соглашениях в сфере энергетики, которые будут иметь значение для мировой энергетической отрасли. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ-2026.

По его словам, созданы благоприятные условия для дальнейшего сотрудничества с Китаем, и все цели, поставленные во время его недавнего визита, будут достигнуты. Путин также отметил, что помимо запланированных встреч на высшем уровне, активно работают и другие ведомства и компании обеих стран, особенно в энергетическом секторе.

«Мы скоро порадуем мировую энергетику новыми договорённостями между Россией и Китаем», — подчеркнул президент.

Также Путин назвал Россию и Китай естественными союзниками и партнёрами. По словам президента, принципы отношений между двумя странами сложились не за последние годы, а формировались на протяжении долгого исторического периода. Российский лидер подчеркнул, что основа партнёрства Москвы и Пекина выстраивалась веками и стала результатом постоянного взаимодействия двух государств.