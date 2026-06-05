Дмитриев предрёк Европе «мощнейший» энергокризис этим летом

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев предупредил о возможном энергетическом кризисе в Европе. По его словам, это может произойти уже в ближайшие недели. Кризис затрагивает как страны ЕС, так и Великобританию.

Кризис затрагивает как страны ЕС, так и Великобританию. Дмитриев напомнил, что Россия ранее поставляла 55% всего газа в Германию, что, по его словам, объясняет повышенный интерес к этой теме со стороны немецкого общества и политиков. Он подчеркнул, что энергетическая безопасность Германии и Евросоюза сейчас под угрозой, и эта проблема уже обсуждалась с партнёрами на Ближнем Востоке.

«В июне–июле будет мощнейший энергетический кризис в Европе. Это надо иметь в виду», — резюмировал Дмитриев в интервью «Вестям».

Ранее Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информагентств в рамках ПМЭФ-2026 заявил, что Россия и Китай скоро объявят о новых соглашениях в сфере энергетики, которые будут иметь значение для всей мировой энергоотрасли. По его словам, для сотрудничества созданы благоприятные условия.