Россия возобновила поставки нефти на Филиппины, отгрузив этой весной более 2,4 млн баррелей по запросу Манилы. Об этом говорится в статье главы МИД РФ Сергея Лаврова по случаю 50-летия со дня установления дипломатических отношений между странами.

«На фоне обострения ситуации на мировых энергетических рынках весной текущего года по запросу филиппинских партнёров были возобновлены поставки российской нефти — уже отгружено свыше 2,4 млн баррелей. Этот шаг наглядно демонстрирует надёжность российских поставщиков», — говорится в статье.

Лавров также описывает более широкую структуру экономического диалога Москвы и Манилы. В сентябре 2025 года в российской столице прошло заседание совместной комиссии по торговле и экономике, где стороны зафиксировали набор приоритетных направлений сотрудничества. Среди них — развитие транспортных связей, проекты в атомной энергетике, космические инициативы и цифровая инфраструктура.

Также упомянут блок, связанный с атомной отраслью. Как пишет Лавров, «Росатом» обсуждает с филиппинской стороной возможность создания малых атомных электростанций, а также внедрение ядерных технологий в неэнергетических сферах — от медицинских решений до сельского хозяйства и промышленного применения.

В то же время Сергей Лавров заявил, что вступление Грузии в Евросоюз может поставить под вопрос её нынешние торгово-экономические связи с Россией и другими странами СНГ. Он обратил внимание на структуру внешней торговли страны. По его данным, около 70% товарооборота приходится на Россию и другие государства СНГ. Существенную роль в экономических связях Грузии также играют Китай и ряд других зарубежных партнёров.