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Регион
4 июня, 22:00

Минэнерго Сербии сообщило о продлении контракта на поставки газа из РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pictures of your Life

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pictures of your Life

Сербия продлила действие контракта на поставки российского газа ещё на три месяца. Об этом заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики страны Дубравка Джедович-Ханданович после переговоров с главой «Газпрома» Алексеем Миллером в Санкт-Петербурге.

По её словам, стороны обсудили ключевые вопросы энергетической безопасности Сербии. Министр отметила, что продление соглашения должно обеспечить стабильные поставки газа для граждан и промышленности.

«Сегодня в Санкт-Петербурге я посетила штаб-квартиру «Газпрома» и обсудила с Алексеем Миллером ключевые вопросы энергетической безопасности Сербии. Мы подтвердили продление действующего соглашения о поставках газа ещё на три месяца после 30 июня, тем самым обеспечив стабильные, надёжные и доступные поставки для наших граждан и промышленности», — написала Джедович-Ханданович в соцсетях.

Действующий контракт истекал 30 июня. После продления он будет действовать до конца сентября.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности продолжать бесперебойные поставки нефти и газа в Китай. По его словам, Россия остаётся одним из крупнейших экспортёров нефти, природного газа, включая сжиженный, и угля на китайский рынок. Путин подчеркнул, что Москва готова и дальше надёжно обеспечивать поставки всех этих видов топлива.

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Антон Голыбин
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