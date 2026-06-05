Вступление Грузии в Евросоюз может поставить под вопрос её нынешние торгово-экономические связи с Россией и другими странами СНГ. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров газете «Известия» на полях ПМЭФ.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, действующее руководство Грузии придерживается прагматичного подхода. Он отметил, что власти республики подтверждают стремление к интеграции с Евросоюзом, однако понимают возможные последствия такого шага для ключевых отраслей национальной экономики, включая сельское хозяйство.

Лавров обратил внимание на структуру внешней торговли страны. По его данным, около 70% товарооборота приходится на Россию и другие государства СНГ. Существенную роль в экономических связях Грузии также играют Китай и ряд других зарубежных партнёров. Министр подчеркнул, что процесс вступления в ЕС связан с выполнением обязательных требований Брюсселя. Среди них он назвал необходимость присоединения к санкциям против России, а также поддержку внешнеполитических решений Еврокомиссии.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Запад никогда не скрывал своего желания подавить, а в идеале — расчленить Россию. Эта авантюра, подчеркнул министр, вынашивалась западными элитами десятилетиями и особенно активизировалась после распада Советского Союза. Тогда, по словам главы МИД, подобные мысли стали активно вращаться в головах западных элит.