Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете «Известия» заявил, что Запад никогда не скрывал своего желания подавить, а в идеале — расчленить Россию. Эта авантюра, подчеркнул министр, вынашивалась западными элитами десятилетиями и особенно активизировалась после распада Советского Союза.

«Запад никогда не скрывал, что хочет лишить наших соседей преимуществ от сотрудничества с Россией и хочет, чтобы они заплатили цену той авантюры, которую Запад всегда вынашивал и продолжает вынашивать, имея в виду подавление, а ещё лучше — расчленение России», — отметил Лавров.

Особую активность эти настроения приобрели после распада Советского Союза. Тогда, по словам министра, подобные мысли стали активно вращаться в головах западных элит.

Ранее Лавров на полях ПМЭФ заявил, что Европа хочет сохранить Украину как постоянный плацдарм для угроз России и по сути стремится увековечить нынешний киевский нацистский режим. По его словам, западные страны требуют остановить российские войска и дать гарантии безопасности оставшейся Украине, но при этом не требуют от Киева выполнения Устава ООН и соблюдения прав национальных меньшинств, включая русских. Лавров подчеркнул, что западная логика остаётся прежней — воевать «до последнего украинца».