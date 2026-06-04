Европа хочет сохранить Украину как постоянный плацдарм для угроз России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью RT на полях Петербургского международного экономического форума.

По словам министра, европейские страны требуют «остановить русских» и одновременно говорят о гарантиях безопасности для той Украины, которая останется после прекращения огня. Лавров считает, что такой подход фактически означает стремление увековечить нынешний киевский режим.

Глава МИД подчеркнул, что Европа при этом не требует от Киева выполнения Устава ООН, международных конвенций и собственной конституции. Речь, по его словам, идёт в том числе о гарантиях языковых, религиозных и других прав национальных меньшинств.

Лавров отметил, что русские не являются меньшинством на Украине, однако русский язык, культура, образование и средства массовой информации, по его словам, там законодательно запрещены.

Министр заявил, что Европа хочет закрепить такое положение, чтобы использовать Украину как площадку для давления на Россию. По его словам, западная логика остаётся прежней — воевать «до последнего украинца».

Ранее Сергей Лавров заявил, что вступление Украины в Евросоюз стало бы для Брюсселя самоубийственным шагом. По словам главы МИД РФ, европейцы понимают: принятие Киева способно развалить всю конструкцию объединения. Именно поэтому, считает министр, Западу проще продвигать Украину в НАТО, чем брать её в ЕС и сталкиваться с последствиями такого решения.