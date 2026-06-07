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7 июня, 11:53

Массовая безработица и газовый шок: Европе предрекли глубокий кризис

Глава ABB Виерод предупредил о риске массовой безработицы в Европе

Обложка © ТАСС / Елизавета Клементьева

Обложка © ТАСС / Елизавета Клементьева

Европе грозит массовая безработица, если не ускорить экономические реформы. Об этом заявил Мортен Виерод — гендиректор шведско-швейцарского производителя электротехнического оборудования ABB (один из крупнейших промышленных концернов континента).

«Я надеюсь, что нам не понадобится гораздо более крупный кризис, который приведёт к массовой безработице», — приводит его слова Financial Times.

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По мнению бизнесмена, власти ЕС не проявляют должной срочности в реализации плана повышения конкурентоспособности, предложенного экс-премьером Италии Марио Драги. Документ включает 383 меры, но на данный момент выполнен примерно на 10%.

Дополнительное давление на индустрию оказывает рост цен на газ. Он связан с перебоями в поставках с Ближнего Востока. Глава ABB уверен: дефицита топлива не возникнет, но его стоимость останется высокой как минимум в 2026–2027 годах.

Это негативно скажется на позициях европейских производителей по сравнению с компаниями из США, имеющими доступ к более дешёвым ресурсам с внутреннего рынка.

Ранее еврокомиссар по вопросам занятости Роксана Мынзату заявила, что из-за высоких цен на энергоносители страны союза могут потерять до 1,3 млн рабочих мест.

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Никита Никонов
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