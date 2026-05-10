В Европейском союзе прозвучал призыв возобновить закупки российских энергоносителей на фоне продолжающегося энергетического кризиса. С соответствующим заявлением выступил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети Х.

ЕС продолжает испытывать серьёзную зависимость от поставок энергоресурсов и, по его оценке, не может полностью отказаться от российских поставок. Мема подчеркнул, что, несмотря на действующие санкции, европейским странам, по его мнению, стоит исходить из практических экономических интересов. Он также отметил, что на фоне текущей ситуации в энергетике ЕС следует сосредоточиться на обеспечении стабильных поставок, а не на политических декларациях.

Ранее сообщалось о резком снижении мировых запасов нефти, которое достигло рекордных темпов. В период с 1 марта по 25 апреля мировые нефтяные запасы сокращались примерно на 4,8 млн баррелей в сутки. Около 60% падения пришлось на сырую нефть, тогда как остальная часть — на нефтепродукты.