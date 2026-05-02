25% в хранилищах и никаких запасов: В Германии раскрыли, почему страна замёрзнет следующей зимой

В Германии заполненность подземных резервуаров на 30 апреля 2026 года составляла лишь 25,43%. Это катастрофически мало для страны, которая ещё не оправилась после отказа от российского газа. Об этом сообщает журнал Spiegel со ссылкой на данные объединённого реестра газовых хранилищ (AGSI).

Формально в министерстве экономики ФРГ ещё в апреле отчитались, что «газоснабжение обеспечено», а 65% мощностей якобы забронированы. Однако, как пояснил управляющий директор объединения операторов немецких газовых хранилищ Initiative Energien Speichern (INES) Себастьян Хайнерманн, бронирование не равно фактической закачке.

«У участников рынка нет обязательств фактически заполнять забронированные хранилища. Если заполнение приносит убытки, они могут отказаться в любой момент», – заявил Хайнерманн.

По его словам, если текущая ситуация сохранится, Германия окажется не готова к аномально холодной зиме или внешним шокам. Прошлой зимой дефицита удалось избежать лишь по счастливой случайности – зима оказалась мягкой, а крупных кризисов не случилось.

Высокие цены на энергоносители из-за военного конфликта на Ближнем Востоке ударили по всей цепочке поставок. Дефицитным может стать не только газ, но и керосин, удобрения. А в больницах, как сообщает Spiegel, заканчиваются старые запасы одноразовых перчаток и масок. Уже с июня там ожидают настоящий дефицит. Управляющий директор одной из крупных муниципальных больниц Германии предупредил, что если не сделать новые заказы до конца весны, стране придётся вернуться к жёсткой системе распределения.

«Критический момент наступит, когда не позднее июня придется делать новые заказы. Мы видим опасность того, что в итоге всё снова будет распределяться, как во времена коронавируса», – сказал он.

Глава Федерального объединения предприятий энерго- и водоснабжения Мари-Луиза Вольф считает, что последствия войны пока отразились на цепочках поставок не в полной мере. А эксперт брюссельского аналитического центра Bruegel Георг Цахманн добавил: в случае новой эскалации отношений между США и Европой Вашингтон может начать шантажировать Германию поставками сжиженного природного газа.

«Германия должна иметь достаточный буфер, чтобы обходиться без американского СПГ в течение двух-трёх месяцев, хотя бы для того, чтобы не быть объектом шантажа», – подчеркнул Цахманн.

