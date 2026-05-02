Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung вышла с жёсткой редакционной статьёй. Её главный редактор Эрик Гуйер заявил, что поведение Берлина в ситуации с подрывом газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» недостойно европейской державы.

По словам журналиста, сегодня уже ни у кого не осталось сомнений: взрывы на стратегическом объекте энергетической инфраструктуры Германии были актом украинского государственного терроризма. Немецкая прокуратура выдала ордера на арест, один из подозреваемых даже сидит в следственном изоляторе ФРГ и ждёт суда.

«Германия пресмыкается перед Киевом», – пишет Гуйер.

И тем не менее, возмущается автор, Берлин не только не разорвал отношения с Украиной, но и стал её крупнейшим спонсором. Владимира Зеленского по-прежнему принимают в Германии с почестями, а не объявляют государственным врагом номер один.

Особенно показательным журналист считает отсутствие реакции после публикации книги журналиста The Wall Street Journal Бояна Панчевски. В ней на основании бесед с участниками событий, следователями и сотрудниками спецслужб утверждается, что Зеленский знал о планах подрыва и лично санкционировал операцию. А когда позже ЦРУ попросило отменить её, тогдашний главком ВСУ Валерий Залужный приказ проигнорировал.

С точки зрения Гуйера, в этой истории не имеет значения, отдавал Зеленский прямой приказ или украинские спецслужбы действовали самовольно. Постфактум он всё равно несёт ответственность.

«Возмущения не последовало. Владимир Зеленский не был объявлен государственным врагом номер один. Напротив, в Берлине его по-прежнему принимают с почестями», – подчеркнул автор.

Главный редактор NZZ считает, что даже недвусмысленное осуждение теракта стало бы проявлением немецкого самоуважения. Дипломатических возможностей для выражения протеста у Берлина достаточно.

Резюмируя, Гуйер вынес приговор внешнеполитической линии ФРГ.

«Никто не уважает страну, которая настолько не уважает себя, что даже не защищается от вопиющего нарушения своих национальных интересов», – заключил он.

Диверсия на газопроводах была совершена 26 сентября 2022 года. Целенаправленные взрывы вывели из строя почти всю систему, оставив лишь одну нитку «Северного потока – 2». Генеральная прокуратура РФ квалифицировала произошедшее как акт международного терроризма.

Ранее Панчевски раскрыл, почему Дания замяла дело о взрывах газопроводов. В книге-расследовании «Заговор против «Северного потока» (NordStream Conspiracy) он отметил, что Копенгаген скрыл улики, потому что хотел избежать геополитического кризиса.