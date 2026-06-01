Уровень безработицы в России оказался ниже, чем в Европе, США и Китае

Уровень безработицы в России в марте составил 2,2%, сохранив минимальные значения за почти 35 лет. Естественный показатель оценивается в 4–5 процентных пунктов, а индекс в первый весенний месяц опустился до минус 45 пунктов, сообщил ВЦИОМ.

Согласно последнему исследованию, 76% россиян не знают знакомых, потерявших работу за последний месяц. Чаще о таких случаях сообщают люди с плохим материальным положением и жители мегаполисов. На фоне европейских стран Россия стала лидером по низкому уровню безработицы, опередив США (4,3%) и Китай (5,2%).