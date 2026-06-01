Уровень безработицы в России оказался ниже, чем в Европе, США и Китае
ВЦИОМ: Уровень безработицы в России в марте остался минимальным за 35 лет
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AlexandrMusuc
Уровень безработицы в России в марте составил 2,2%, сохранив минимальные значения за почти 35 лет. Естественный показатель оценивается в 4–5 процентных пунктов, а индекс в первый весенний месяц опустился до минус 45 пунктов, сообщил ВЦИОМ.
Согласно последнему исследованию, 76% россиян не знают знакомых, потерявших работу за последний месяц. Чаще о таких случаях сообщают люди с плохим материальным положением и жители мегаполисов. На фоне европейских стран Россия стала лидером по низкому уровню безработицы, опередив США (4,3%) и Китай (5,2%).
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что безработица в стране сейчас составляет 2,2% — это самый низкий показатель среди всех государств «Большой двадцатки». А министр экономического развития Максим Решетников считает, что умеренный рост безработицы в России может стать стимулом для структурной перестройки экономики и перераспределения трудовых ресурсов на более продуктивные позиции. По его словам, несмотря на замедление экономического роста, уровень безработицы в стране остаётся сравнительно низким благодаря новым формам занятости.
