Минэкономразвития РФ: Безработица сохранится на уровне 2,3% минимум до 2029 года

Уровень безработицы в России будет держаться вблизи 2,3% как минимум до 2029 года. Такой прогноз содержится в сценарных условиях социально-экономического развития страны, которые опубликовало Минэкономразвития.

В 2025-м показатель зафиксировали на уровне 2,2%, в текущем ожидают небольшой рост до 2,4%, а с 2027 и до конца планового периода (2028-2029 годов) он стабилизируется на значении 2,3%.

Ранее стало известно, что Россия вышла на первое место среди стран «Большой двадцатки» по самому низкому уровню безработицы. На конец марта показатель составил 2,2%, не изменившись по сравнению с концом прошлого года. Это минимальное значение среди всех ведущих экономик мира. Второе место заняла Мексика с отметкой 2,4%.