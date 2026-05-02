Россия заняла первое место в G20 по самому низкому уровню безработицы

Россия заняла первое место среди стран «Большой двадцатки» (G20) по самому низкому уровню безработицы. Итоги первого квартала подтверждают этот результат. Данные национальных служб статистики указывают на лидерство РФ.

На конец марта показатель безработицы в России составил 2,2 процента. Цифра не изменилась по сравнению с концом прошлого года. Это минимальный уровень среди всех крупнейших экономик мира.

Второе место досталось Мексике — там показатель остался на отметке 2,4 процента, приводит данные РИА «Новости». Третье место разделили Япония и Южная Корея с показателем 2,7 процента. В Японии доля незанятого населения выросла с 2,6 процента. В Южной Корее — наоборот — снизилась с четырёх процентов по итогам декабря прошлого года.

Единственная страна с двузначным показателем безработицы — Южная Африка. Там уровень достиг 31,4 процента. В тройку аутсайдеров также вошли Турция с 8,1 процента и Франция с 7,7 процента.

Ранее в Госдуме объяснили, почему 2026-й стал историческим годом для рынка труда в России. По итогам февраля 2026 года показатель безработицы снизился до 2,1%. Это минимальное значение с начала систематического наблюдения в 1991 году.