«Печатайте деньги»: Илон Маск нашёл лекарство от безработицы в эпоху ИИ

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск предложил свой способ борьбы с безработицей из-за искусственного интеллекта: прямые выплаты денег всем гражданам от правительства. Он называет это «всеобщим высоким доходом» и уверен, что это не вызовет инфляцию, так как роботы будут производить товары и услуги в избытке.

«ИИ/робототехника будет производить товары и услуги в количестве, значительно превышающем рост денежной массы, поэтому инфляции не произойдёт», — считает предприниматель.

Маск отметил, что ИИ развивается слишком быстро, чтобы его можно было эффективно регулировать. Поэтому, вместо того чтобы тормозить прогресс, лучше подготовить «резервный план». Он напомнил об успешном опыте выплат во время пандемии и при Трампе, подчеркнув, что это уже работало. По его мнению, в будущем это может стать единственным реальным выходом для сохранения стабильности в обществе.

Илон Маск ранее анонсировал запуск нового мессенджера XChat, который должен стать альтернативой популярным сервисам обмена сообщениями. Приложение выйдет 17 апреля и будет доступно в App Store.