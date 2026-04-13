«Без рекламы и отслеживания»: Илон Маск выпускает «убийцу» всех мессенджеров

Миллиардер Илон Маск анонсировал запуск нового мессенджера XChat, который должен стать альтернативой популярным сервисам обмена сообщениями. Приложение выйдет 17 апреля и будет доступно в App Store.

Сервис создаётся на базе соцсети X и потребует регистрации в ней. Разработчики обещают приватное пространство для общения без рекламы и отслеживания.

«Общайтесь с кем угодно в X в приватном, сосредоточенном пространстве, созданном для общения. Без рекламы. Без отслеживания. Полное сквозное шифрование», — говорится в анонсе релиза.

По словам Маска, в основе системы лежат принципы, схожие с технологией Bitcoin, включая элементы пиринговых сетей, что должно обеспечить высокий уровень защиты данных.

Он также раскритиковал существующие платформы, заявив, что они используют пользовательские данные для рекламы и анализа переписки. Предприниматель подчеркнул, что новый сервис будет лишён подобных механизмов: в нём никто не будет анализировать ваши сообщения, поскольку сама платформа не имеет допуска к диалогам.

Пользователям обещают привычные функции — обмен сообщениями и файлами, а также голосовые и видеозвонки. Маск заявил, что его цель — создать максимально защищённую систему общения без компромиссов в приватности.

Сквозное шифрование — это способ защиты переписки, при котором сообщения шифруются (превращаются в нечитаемый код) прямо на вашем устройстве и расшифровываются только на устройстве получателя.

Ранее Life.ru рассказывал, что на фоне существенного замедления работы мессенджера Telegram в России многие пользователи ушли оттуда в альтернативные приложения. Самыми популярными из них стали турецкий BiP, южнокорейский KakaoTalk и китайский WeChat.