Российским школьникам расскажут, как защитить себя при общении в Сети

VK и АНО «Цифровая экономика» запустили новый сезон просветительского проекта «Цифровой ликбез». Он рассчитан на учеников 1–11 классов из России и стран СНГ, сообщили в пресс-службе социальной сети. Главной темой стало «Безопасное общение в мессенджерах» — о том, как защищать личные данные и избегать рисков при переписке в интернете.

Проект существует благодаря поддержке Минцифры и Минпросвещения России. Проводниками по уроку стали персонажи подводного города Нижнефорельска — блогер Антон Корюшкин и его одноклассница Белуха Оля. Вместе с ними школьники узнают, как включить двухфакторную аутентификацию, зачем нужен «Безопасный режим» и как работает функция «Семейная защита», позволяющая родителям контролировать приватность аккаунтов.

Контент прошёл проверку ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания». Для преподавателей подготовили методический комплект, который позволяет провести урок даже в классах без компьютеров. Дополнительно в образовательном пространстве Сферум в MAX появился интерактивный квест «Путь в сети». В мини-приложении школьники выбирают персонажа и выполняют задания, основанные на типичных ситуациях в интернете.

Игровой формат помогает понять, какие последствия могут иметь действия пользователя в цифровой среде. Это позволяет закрепить знания по информационной безопасности на практике. По словам директора Департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры Татьяны Трубниковой, тематика нового сезона как никогда актуальна.

«Цифровой ликбез» — это часть системной работы Минцифры России по повышению уровня цифровой грамотности населения и формированию культуры безопасного поведения в цифровой среде. В условиях стремительного роста онлайн-коммуникаций мессенджеры нередко становятся инструментом мошенничества и распространения недостоверной информации», — считает она.

