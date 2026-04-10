«Цифровой врач» без опыта: Советы ИИ о здоровье могут закончиться реанимацией

Всё больше людей используют нейросети как медицинских консультантов. Однако советы ИИ по приёму БАДов могут привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Об этом в беседе с Life.ru рассказала кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог клиники Adaptogenzz Елена Шерашова, объяснив, почему нельзя доверять «цифровому лекарю».

«У ИИ нет клинического мышления и практического опыта. Он опирается на обобщённые данные из разных источников и не учитывает индивидуальные особенности пациента», — пояснила специалист.

По её словам, пациенты после таких консультаций нередко сдают ненужные анализы и начинают самостоятельно принимать БАДы и лекарственные препараты. Это может привести как к отсутствию результата, так и к побочным эффектам и осложнениям.

ИИ не учитывает анамнез, сопутствующие заболевания, аллергические реакции и совместимость препаратов. В результате даже безобидные на первый взгляд добавки могут дать нежелательные реакции.

Отдельный риск связан с состоянием желудочно-кишечного тракта. При нарушении процессов переваривания и всасывания БАДы могут быть не только неэффективны, но и вредны — например, провоцировать воспалительные процессы и нарушения работы ЖКТ.

Ещё одна проблема — использование непроверенных добавок. В некоторых БАДах, особенно от малоизвестных производителей, могут содержаться вещества, не указанные на упаковке, включая гормоны или другие активные компоненты.

Шерашова привела пример из практики: пациент принимал витамин D3 с заявленной дозировкой 2000 МЕ, однако фактическое содержание вещества оказалось значительно выше.

«Через 10 дней приёма у пациента выявили повышение уровня кальция в 1,5 раза, что сопровождалось слабостью, потливостью и нарушением сердечного ритма. Только своевременная отмена препарата позволила избежать тяжёлых последствий», — рассказала врач.

По словам специалиста, назначение БАДов требует диагностики, индивидуального подбора дозировки, схемы приёма и последующего контроля. Врач должен опираться на современные научные данные и результаты исследований, а не на универсальные рекомендации из интернета.

«БАДы могут приносить пользу, но только если их применение обосновано и подобрано индивидуально. Универсальные решения не работают и могут навредить», — резюмировала эндокринолог.

