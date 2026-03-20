Россиян предупредили об опасности доверять своё здоровье нейросетям

Доверять нейросети своё здоровье опасно, поскольку искусственный интеллект не учитывает индивидуальные особенности пациента, предупредила врач-иммунолог-аллерголог высшей категории Оксана Шабалина. Она призналась, что довольно часто наблюдает испуганных пациентов, которые полечились по интернету, но зашли в тупик. Кто-то быстро приходит к врачу за советом, а кто-то затягивает, что может неблагоприятно сказаться на здоровье.

ИИ чаще всего обобщает информацию, найденную в сети, и выдаёт общие рекомендации о диете, образе жизни и медикаментах, при этом всегда советует обратиться к врачу. Главная опасность в том, что не учитываются перекрёстные реакции. Например, у человека с простудой или аллергией могут быть заболевания сердечно-сосудистой системы, некоторые антигистаминные средства противопоказаны им.

У нейросети можно спросить общие рекомендации по образу жизни или какие-то опорные моменты, но ключевое отличие заключается в ответственности: ИИ не несёт никакой ответственности за свои советы, тогда как деятельность медиков регламентирована законодательством.

«Мы отвечаем за то, что рекомендуем конкретному человеку с его индивидуальными особенностями. Ну и эмпатию никто не отменял — поговорить с пациентом, успокоить его, направить его к другому специалисту», — отметила собеседница 360.ru.

Ранее в России появился национальный стандарт для систем искусственного интеллекта в здравоохранении. ГОСТ учитывает уровень подготовки пользователей. Часть систем рассчитана на специалистов, другая — на широкую аудиторию.