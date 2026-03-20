В Петербурге впервые применили ультразвук при тромбоэмболии лёгочной артерии

В Петербургском госпитале для ветеранов войн впервые применили ультразвук для спасения пациента с тромбоэмболией лёгочной артерии. Инновационная методика позволяет быстро стабилизировать состояние, снизить нагрузку на сердце и повысить уровень кислорода в крови.

Для 62-летнего петербуржца Николая одышка стала первым тревожным сигналом — позже появились боли в груди и снизилась сатурация, обследование показало массивную тромбоэмболию, опасное для жизни состояние, при котором тромб перекрывает просвет и нарушает кровоток. Заболевание развилось на фоне ранее перенесённой пневмонии.

Врачи спасли пациента с тромбоэмболией с помощью ультразвука. Видео © телеканал «Санкт-Петербург»

Медики решили применить метод управляемого катетерного тромболизиса, при котором через микропроколы на бедре вводят малые дозы специального препарата и с помощью ультразвука воздействуют на тромб, облегчая проникновение лекарства, объяснил заведующий отделением рентгенохирургических методов лечения госпиталя Сергей Рощупкин. Процедура проходит под рентген-контролем и занимает около шести часов.

Преимущество малоинвазивных методик в том, что можно ввести препарат непосредственно в тромб, а не воздействовать на весь организм, провоцируя риски. Тромбоэмболия лёгочной артерии встречается примерно у ста человек из ста тысяч, причём о её появлении пациент часто узнаёт непосредственно в больнице. Новый метод лечения ультразвуком подходит пациентам высокого хирургического риска, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

