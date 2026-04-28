Рекордная занятость: В Госдуме объяснили, почему 2026-й — исторический год для рынка труда в России

Депутат Госдумы, член Комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в беседе с Life.ru прокомментировал данные Росстата о рекордно низком уровне безработицы в России. По итогам февраля 2026 года показатель снизился до 2,1% — это минимальное значение с начала систематического наблюдения в 1991 году.

Парламентарий отметил, что без работы по методологии МОТ оставались 1,636 млн человек при численности рабочей силы 76,3 млн. Прогноз Минэкономразвития предполагает сохранение низких уровней занятости до 2028 года.

Экономическая ценность такой картины шире отчётной цифры. Когда большинство трудоспособного населения получает заработную плату, внутри страны работают сразу несколько механизмов поддержки роста. Граждане тратят деньги на товары и услуги, формируя внутренний спрос, который остаётся одним из главных источников поддержки ВВП. Реальные располагаемые доходы населения выросли в 2025 году на 7,4 процента, и именно занятость позволяет этому тренду продолжаться. Алексей Говырин Депутат Госдумы, член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству

Для малого и среднего бизнеса низкая безработица критически важна, так как МСП напрямую зависит от повседневных расходов граждан. Потеря работы ведёт к отказу от услуг кафе, парикмахерских, локального производства и внутреннего туризма — ключевых сегментов для предпринимателей и самозанятых.

Кроме того, высокая занятость снижает нагрузку на бюджет (меньше расходов на пособия) и увеличивает налоговые поступления (НДФЛ, страховые взносы, косвенные налоги).

Депутат также обратил внимание на долгосрочный аспект: длительная безработица разрушает квалификацию и профессиональные связи. Удержание человека в занятости обходится дешевле, чем его возвращение после многолетнего перерыва.

«Поэтому текущие показатели правильнее воспринимать как базу для следующего этапа, где акцент смещается в сторону производительности труда, переобучения кадров и технологического обновления предприятий. Нацпроект «Кадры» задаёт эту рамку, и от того, насколько получится перевести занятость в качественный рост, зависит траектория российской экономики на ближайшие годы», — резюмировал парламентарий.

Ранее в Финансовом университете при Правительстве РФ назвали два фактора, которые в настоящее время сдерживают рост безработицы. Первый связан с демографией: на рынок труда выходит меньше молодёжи, чем людей, приближающихся к пенсионному возрасту. Второй заключается в стремлении властей сократить использование иностранной рабочей силы, что подталкивает работодателей активнее нанимать граждан РФ.