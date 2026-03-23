Путин: Инфляция в России закрепилась ниже 6%, безработица — на уровне 2,2%

Президент России Владимир Путин, открывая совещание по экономическим вопросам, сообщил о сохранении позитивных тенденций на рынке труда и в сфере ценообразования. По его словам, безработица в январе 2026 года осталась на низком уровне, а инфляция стабилизировалась.

«Безработица в январе оставалась на низком уровне — 2,2%. Растут потребительские расходы, а инфляция закрепилась ниже 6% в годовом выражении. Это, безусловно, плюс», — сказал глава государства.

Путин также отметил, что рост потребительских расходов свидетельствует о восстановлении внутреннего спроса. Президент подчеркнул, что эти показатели требуют дальнейшего закрепления, и поручил правительству продолжать работу по поддержанию макроэкономической стабильности.

Напомним, Банк России рассчитывает, что взвешенные решения по ключевой ставке позволят завершить многолетнюю историю с высокой инфляцией уже в текущем году. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, россияне не хотят резкого роста цен, а в ЦБ РФ это понимают и стараются действовать аккуратно.