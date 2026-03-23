23 марта, 10:25

Путин: Инфляция в России закрепилась ниже 6%, безработица — на уровне 2,2%

Президент России Владимир Путин, открывая совещание по экономическим вопросам, сообщил о сохранении позитивных тенденций на рынке труда и в сфере ценообразования. По его словам, безработица в январе 2026 года осталась на низком уровне, а инфляция стабилизировалась.

«Безработица в январе оставалась на низком уровне — 2,2%. Растут потребительские расходы, а инфляция закрепилась ниже 6% в годовом выражении. Это, безусловно, плюс», — сказал глава государства.

Путин также отметил, что рост потребительских расходов свидетельствует о восстановлении внутреннего спроса. Президент подчеркнул, что эти показатели требуют дальнейшего закрепления, и поручил правительству продолжать работу по поддержанию макроэкономической стабильности.

Путин поставил цель вывести российскую экономику на путь устойчивого роста

Напомним, Банк России рассчитывает, что взвешенные решения по ключевой ставке позволят завершить многолетнюю историю с высокой инфляцией уже в текущем году. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, россияне не хотят резкого роста цен, а в ЦБ РФ это понимают и стараются действовать аккуратно.

Дарья Денисова
