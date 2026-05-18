Решетников: Безработица может стимулировать структурную перестройку экономики

Рост безработицы в России может стать стимулом для структурной перестройки экономики и перераспределения трудовых ресурсов на более эффективные рабочие места. Об этом 18 мая заявил министр экономического развития Максим Решетников.

«В нынешних условиях умеренное увеличение безработицы может способствовать и структурным изменениям в экономике, и перемещению рабочей силы на более продуктивные позиции», — отметил он в интервью РБК.

По словам министра, несмотря на замедление экономического роста, уровень безработицы в стране остаётся сравнительно низким. На ситуацию влияют новые формы занятости, включая самозанятость, а также осторожная кадровая политика предприятий.

Решетников подчеркнул, что нехватка персонала ощущается неравномерно по различным отраслям. Компании стараются привлекать сотрудников, предлагая более высокие зарплаты, чтобы компенсировать дефицит специалистов и удержать квалифицированные кадры.