Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 мая, 07:06

Решетников: Безработица может стимулировать структурную перестройку экономики

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hryshchyshen Serhii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hryshchyshen Serhii

Рост безработицы в России может стать стимулом для структурной перестройки экономики и перераспределения трудовых ресурсов на более эффективные рабочие места. Об этом 18 мая заявил министр экономического развития Максим Решетников.

«В нынешних условиях умеренное увеличение безработицы может способствовать и структурным изменениям в экономике, и перемещению рабочей силы на более продуктивные позиции», — отметил он в интервью РБК.

По словам министра, несмотря на замедление экономического роста, уровень безработицы в стране остаётся сравнительно низким. На ситуацию влияют новые формы занятости, включая самозанятость, а также осторожная кадровая политика предприятий.

Решетников подчеркнул, что нехватка персонала ощущается неравномерно по различным отраслям. Компании стараются привлекать сотрудников, предлагая более высокие зарплаты, чтобы компенсировать дефицит специалистов и удержать квалифицированные кадры.

Тревожность не на пустом месте: Свежие цифры ОЭСР объяснили, почему зумерам так трудно найти работу
Тревожность не на пустом месте: Свежие цифры ОЭСР объяснили, почему зумерам так трудно найти работу

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что среди всех стран G20 в России самый низкий уровень безработицы. При этом Минэконом развития прогнозирует, что показатель будет держаться на уровне 2,3% как минимум до 2029 года.

Главные новости о рынке, компаниях и финансовых тенденциях ищите в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Максим Решетников
  • Минэкономразвития РФ
  • Работа
  • Экономика РФ
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar