Тревожность не на пустом месте: Свежие цифры ОЭСР объяснили, почему зумерам так трудно найти работу

Принято ругать молодое поколение за высокие запросы и излишнюю нервозность. Но рынок, куда они пытаются вклиниться, расставляет все по своим местам: свежие данные ОЭСР рисуют суровую картину.

Общая безработица в западных странах (Организация экономического сотрудничества и развития) в феврале держалась на уровне 5%. Однако среди граждан от 15 до 24 лет этот показатель взлетел до 11,5%.

Разрыв между юными соискателями и людьми старше 25 лет достиг 7,3 процентного пункта. Иными словами, начальный порог для новичков по-прежнему остаётся крайне узким и нервным.

На этом фоне разговоры о том, что зумеры не хотят трудиться или слишком капризны, выглядят неполными. Часто они входят в профессию в условиях дикой конкуренции, призрачных гарантий и туманных перспектив.

Добавляется к этому страх перед ИИ, экономическую нестабильность и стремительное устаревание специальностей. Ошибка с выбором или отсутствие нормального старта бьют по ним гораздо больнее, чем по опытным работникам.

Ранее в Госдуме объяснили, почему 2026-й стал историческим годом для рынка труда в России. По итогам февраля 2026 года показатель безработицы снизился до 2,1%. Это минимальное значение с начала систематического наблюдения в 1991 году.