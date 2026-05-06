День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 мая, 14:06

Тревожность не на пустом месте: Свежие цифры ОЭСР объяснили, почему зумерам так трудно найти работу

Безработица среди молодёжи в странах ОЭСР превысила 11%

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AlexandrMusuc

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AlexandrMusuc

Принято ругать молодое поколение за высокие запросы и излишнюю нервозность. Но рынок, куда они пытаются вклиниться, расставляет все по своим местам: свежие данные ОЭСР рисуют суровую картину.

Общая безработица в западных странах (Организация экономического сотрудничества и развития) в феврале держалась на уровне 5%. Однако среди граждан от 15 до 24 лет этот показатель взлетел до 11,5%.

Разрыв между юными соискателями и людьми старше 25 лет достиг 7,3 процентного пункта. Иными словами, начальный порог для новичков по-прежнему остаётся крайне узким и нервным.

На этом фоне разговоры о том, что зумеры не хотят трудиться или слишком капризны, выглядят неполными. Часто они входят в профессию в условиях дикой конкуренции, призрачных гарантий и туманных перспектив.

Добавляется к этому страх перед ИИ, экономическую нестабильность и стремительное устаревание специальностей. Ошибка с выбором или отсутствие нормального старта бьют по ним гораздо больнее, чем по опытным работникам.

Россия заняла первое место в G20 по самому низкому уровню безработицы
Россия заняла первое место в G20 по самому низкому уровню безработицы

Ранее в Госдуме объяснили, почему 2026-й стал историческим годом для рынка труда в России. По итогам февраля 2026 года показатель безработицы снизился до 2,1%. Это минимальное значение с начала систематического наблюдения в 1991 году.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar