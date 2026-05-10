Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам Дня Победы, заявил, что безработица в стране сейчас составляет 2,2%. Это самый низкий показатель среди всех государств, входящих в «Большую двадцатку».

По словам главы государства, на Западе после 2022 года рассчитывали на экономический крах России, включая массовую безработицу. Однако эти прогнозы не оправдались.

«У нас, кстати, самая низкая безработица из всех стран «двадцатки» – 2,2% до сих пор», – сказал президент.

