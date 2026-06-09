В ЕС вспыхнули споры из-за России: В Польше раскритиковали заявления Венгрии по газу

Европейский союз оказался на пороге очередного громкого скандала, который грозит перерасти в серьёзное противостояние внутри блока. Поводом стали планы Будапешта продолжить закупки российского газа, что вызвало волну негодования среди европейских элит. Депутат Европарламента от Польши Петр Мюллер прямо обвинил Венгрию в попытке саботажа общей энергетической политики, назвав позицию страны прямой угрозой единству Евросоюза. Обеспокоенность он выразил в депутатском запросе, с которым ознакомилась «Лента.ру».

В своем обращении он жестко раскритиковал венгерских политиков, подчеркнув, что их открытое стремление «сесть на две иглы» подрывает коллективные усилия ЕС по тотальному отказу от углеводородов из России.

«[Европейская] комиссия (ЕК) неоднократно заявляла о необходимости полной независимости Европейского союза от российского ископаемого топлива и поэтапного прекращения импорта российского газа, нефти и сжиженного природного газа (СПГ). Однако публичные дискуссии по этому вопросу демонстрируют признаки подрыва устойчивости этой политики», — сказал он.

По его словам, подобные заявления отдельных политиков могут ставить под сомнение устойчивость текущей энергетической стратегии союза. Мюллер считает, что позиция Венгрии требует дополнительного разъяснения на уровне Еврокомиссии. Он призвал запросить у Будапешта официальный план по отказу от российских поставок и ускорить введение полного энергетического эмбарго в рамках ЕС.

Ранее сообщалось, что с начала сезона закачки газа в апреле 2026 года страны Евросоюза направили в подземные хранилища свыше 15 млрд кубометров топлива. Этот показатель отражает чистый баланс между закачанными и отобранными объёмами. На данный момент европейские ПХГ заполнены на 42,1%, тогда как годом ранее уровень составлял 50,5%.