Импорт российского газа в ЕС вырос на 7%, несмотря на введённый запрет

Импорт российского трубопроводного газа и СПГ в Евросоюз в первые месяцы 2026 года не сократился, а увеличился, вопреки введённым ограничениям на новые контракты. Об этом говорится в первом докладе Агентства ЕС по сотрудничеству энергетических регуляторов (ACER).

В период с января по май поставки трубопроводного газа из РФ выросли на 7% в годовом выражении, а объёмы сжиженного природного газа прибавили 11%. Примечательно, что после вступления запрета на новые контракты в силу (18 марта) импорт по трубе увеличился ещё на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а закупки СПГ продолжали расти уже на 17%.

В ACER связывают такую динамику с желанием европейских компаний максимально выбрать объёмы по действующим долгосрочным соглашениям до введения более жёстких ограничений. Таким образом, запрет на новые сделки парадоксальным образом стимулировал рост закупок по старым контрактам.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия официально исключила возможность возврата к закупкам российского трубопроводного газа, заявив, что законодательство RePowerEU предусматривает полный отказ от энергоносителей из РФ. Брюссель намерен продолжать курс на разрыв энергетических связей с Москвой.