Еврокомиссия официально исключила сценарий возврата к закупкам российского трубопроводного газа. С соответствующим заявлением выступила официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен, её слова приводит «Интерфакс-Украина».

На брифинге в Брюсселе она подчеркнула, что в Евросоюзе действует законодательство об энергетической независимости RePowerEU. Этот документ нацелен на полный отказ объединения от энергоносителей из РФ, включая голубое топливо.

Поводом для комментария стали рассуждения некоторых европейских политических сил о необходимости вернуться к потреблению российского газа. Ответ пресс-секретаря был категоричен: возобновление импорта невозможно. Брюссель намерен и дальше следовать курсом на разрыв энергетических связей с Москвой.

Скорее всего, европейцы рассчитывают заменить поставки дешёвого российского газа значительно более дорогими поставками из США. Правда на днях министр энергетики Штатов Крис Райт предупредил, что Евросоюз рискует недополучить американский газ, если не пересмотрит жёсткие требования по метану. По его словам, без реформы правила поставки уйдут на другие рынки. Чиновник заверил, что Вашингтон не хочет конфликта, но ситуация складывается опасная.