Газ есть, но цены штормит: В Европе оценили готовность к зиме

Запасы газа в Евросоюзе пока не вызывают серьёзных опасений перед зимним отопительным сезоном. Об этом РИА «Новости» заявила представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен.

По её словам, текущий уровень заполненности хранилищ не создаёт непосредственной угрозы для энергетической безопасности ЕС. При этом ситуация на рынке остаётся нестабильной из-за скачков цен. В Еврокомиссии также следят за развитием ситуации вокруг Ормузского пролива. Там считают, что этот фактор может повлиять на дальнейшую динамику энергетического рынка.

Итконен добавила, что ЕК продолжает просчитывать разные сценарии и оценивает, как летом будет идти закачка газа в европейские хранилища.

Ранее США пригрозили Евросоюзу пересмотреть поставки сжиженного природного газа. Вашингтон может перенаправить СПГ на другие рынки, если Брюссель не смягчит правила контроля за выбросами метана. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что жёсткие экологические требования ЕС могут привести к серьёзным экономическим последствиям для региона. По его словам, отсутствие гибкости фактически подтолкнёт американских экспортёров искать других покупателей.