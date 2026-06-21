SPP: Отказ ЕС от российского газа создаст зависимость от СПГ

Словацкая государственная энергокомпания SPP выступила с критикой политики Евросоюза по отказу от российского газа. В компании считают, что замена трубопроводного топлива на сжиженный природный газ не является диверсификацией, а лишь создаёт новую зависимость.

«Исключение одного источника из европейского энергетического микса мы не считаем диверсификацией. Это является созданием зависимости от другого источника — от сжиженного газа», — заявили РИА Новости представители SPP.

В компании подчеркнули, что такой подход повышает ценовые риски: СПГ поступает тем, кто готов заплатить больше. Объёмы поставок также становятся менее предсказуемыми.

Ранее в SPP заявили: отказ от российского газа грозит Словакии многомиллионными убытками, так как это топливо остаётся самым выгодным, а переход на СПГ потребует значительных вложений в инфраструктуру. Напомним, Еврокомиссия намерена остановить импорт российского газа, а Словакия уже подала иск в суд ЕС.