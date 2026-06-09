В SPP подсчитали, что отказ от газа РФ обойдётся Словакии в сотни миллионов евро

Словакия рискует столкнуться с многомиллионными убытками, если откажется от российского газа, заявил представитель оператора словацкой газотранспортной системы SPP Ондрей Шебеста в интервью Pravda. Он отметил, что российское топливо остается самым выгодным для страны, и его прекращение импорта приведёт к росту расходов, которые почувствуют все словацкие потребители.

«Российское топливо остаётся самым экономически выгодным для страны. Прекращение импорта приведёт к росту дополнительных расходов, бремя которых ляжет на всех словацких потребителей», — отметил Шебеста.

SPP активно ищет альтернативные источники поставок, ведя переговоры с около 30 международными компаниями. Особое внимание уделяется сжиженному природному газу (СПГ) как наиболее перспективному пути диверсификации. Однако, переход на СПГ и другие альтернативы потребует значительных вложений в логистику и инфраструктуру, что неизбежно повлияет на конечную стоимость топлива для потребителей.

Тем временем, Еврокомиссия намерена прекратить импорт российского СПГ с 2027 года, а поставки по трубопроводам планируется остановить уже к осени следующего года. В ответ на это Словакия подала иск в Суд ЕС, оспаривая запрет на российский газ, и разбирательство по этому делу продолжается.

Ранее Словакия предупредила о низких запасах газа в ЕС после зимы. Заполнить хранилища не получится легко по двум причинам. Первая — ЕС потерял поставщика в лице Катара, который обеспечивал 7% поставок. Заменить его другим экспортёром сжиженного газа будет сложно. Вторая причина — ценовая разница между летним и зимним газом минимальна.