В России рассчитали, сколько европейцы заплатят за газ в 2026 году

Средняя цена газа в Европе в 2026 году ожидается на уровне $432 за 1 тыс. куб. м. Годом ранее показатель составлял $428. Такие данные приведены в сценарных условиях социально-экономического развития России на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов, которые были опубликованы на сайте Минэкономразвития.

В документе отмечается, что в 2025 году средние цены на крупнейшем европейском хабе TTF выросли на 9%. Это связывают с перестройкой энергорынка, ограничением импорта газа из России и увеличением закупок СПГ.

В 2026 году стоимость, как ожидается, останется примерно на том же уровне из-за холодной погоды и ближневосточного конфликта. При этом к 2029 году прогнозируется снижение цен, в том числе за счёт роста мирового производства СПГ.

Ранее Словакия предупредила о низких запасах газа в ЕС после зимы. Заполнить хранилища не получится легко по двум причинам. Первая — ЕС потерял поставщика в лице Катара, который обеспечивал 7% поставок. Заменить его другим экспортёром сжиженного газа будет сложно. Вторая причина — ценовая разница между летним и зимним газом минимальна.