«Найдём других покупателей»: США пригрозили ЕС остановкой поставок газа

Министр энергетики США Крис Райт предупредил Евросоюз о возможном пересмотре стратегии поставок сжиженного природного газа (СПГ). Как сообщает Bloomberg, Вашингтон может развернуть поставки на другие рынки, если Брюссель не смягчит регламенты по контролю за выбросами метана.

Глава ведомства подчеркнул, что сохранение действующих жёстких правил в законодательстве ЕС обернётся для региона серьёзными экономическими последствиями. Отсутствие гибкости в вопросах экологического мониторинга, по его словам, фактически вынудит американских экспортёров искать альтернативных покупателей.

«Найдём других покупателей», – пояснил он.

При этом Райт уточнил, что подобный сценарий не следует рассматривать как попытку намеренного обострения отношений. Однако он ясно дал понять: если текущие барьеры сохранятся, американские энергоресурсы будут переориентированы на другие мировые рынки.

Ранее Life.ru писал, что президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте обвинил европейских союзников в том, что они подвели Вашингтон в ходе конфликта с Ираном. Тогда американский лидер посетовал, что никто из европейских партнёров даже не предложил помощь.