ЕС включит Мосбиржу и ещё более 90 организаций в 21-й пакет санкций против РФ
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Евросоюз включит Московскую биржу в 21-й пакет санкций против России. О подготовке новых ограничений проинформировало агентство Reuters. Великобритания и Соединённые Штаты уже ввели собственные санкции против Московской биржи в прошлом году.
В общей сложности под рестрикции подпадут 94 финансовые организации. Основной удар, как отмечается, придётся именно на банковский сектор. Планируемые меры предусматривают блокировку активов, введение визовых запретов и остановку любых денежных переводов.
Напомним, 23 июля послы стран Евросоюза смогли наконец согласовать 21-й пакет антироссийских санкций, обсуждение которого сопровождалось серьёзными разногласиями. Брюсселю пришлось пойти на уступки Греции и отказаться от полного запрета на морские перевозки российского сжиженного природного газа. Ранее стало известно, что в рамках 21-го пакета санкций ЕС запретил своим банкам проводить трансграничные операции с 32 российскими кредитными организациями. В список также были добавлены российские платформы по торговле нефтью и криптовалютами.
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