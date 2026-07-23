ЕС включит Мосбиржу и ещё более 90 организаций в 21-й пакет санкций против РФ

Евросоюз включит Московскую биржу в 21-й пакет санкций против России. О подготовке новых ограничений проинформировало агентство Reuters. Великобритания и Соединённые Штаты уже ввели собственные санкции против Московской биржи в прошлом году.

В общей сложности под рестрикции подпадут 94 финансовые организации. Основной удар, как отмечается, придётся именно на банковский сектор. Планируемые меры предусматривают блокировку активов, введение визовых запретов и остановку любых денежных переводов.