Провал санкций: Евросоюз не смог закрыть границы для бойцов СВО, а про СПГ и вовсе промолчал

Евросоюз так и не сумел добавить в 21-й пакет антироссийских санкций пункт о полном запрете на въезд для военных, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом рассказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.

«Мы также сделали важный шаг в направлении того, чтобы официально запретить российским бойцам въезд в ЕС», — написала она.

При этом ещё в июне, когда фон дер Ляйен только представляла проект нового пакета ограничений, она заверяла, что тотальный запрет на въезд для участников СВО заработает сразу.

Кроме того, глава ЕК обошла молчанием ещё одну меру. Речь о запрете поставлять российский сжиженный природный газ в третьи страны. Изначально именно этот пункт считался ключевым в готовящемся пакете, однако страны сообщества его отклонили.

Напомним, послы стран ЕС 23 июля всё же согласовали 21-й пакет санкций, по которому было много разногласий. Так, Евросоюз пошел на уступки Греции и отказался от полного запрета на морские перевозки российского сжиженного природного газа (СПГ). Официально документ пока не принят.