ЕС снова закрутил гайки: В Брюсселе ввели запрет на операции с десятками банков РФ

Евросоюз в рамках 21-го пакета ограничительных мер против России запретил своим банкам проводить трансграничные операции с 32 российскими кредитными организациями. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х.

«Мы добавили 32 российских банка, а также платформы по торговле нефтью и криптовалютами в наш список запрещённых транзакций», — написала она.

Также Евросоюз решил на год сохранить действующий механизм ограничения стоимости российской нефти. Изменение установленного потолка цен было приостановлено. Сейчас предельная стоимость поставок нефти из России, установленная странами G7 и ЕС, составляет 44 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что Евросоюз обсуждает возможность продления разрешения для европейских компаний на перевозку российского сжиженного природного газа в третьи страны ещё на один год. Речь идёт о мере, которая может войти в новый пакет санкций против России. Для вступления решения в силу его должны одобрить представители всех 27 государств ЕС.