Сложности, с которыми Евросоюз утвердил очередной пакет рестрикций против Москвы, обнажили глубокий раскол внутри объединения. Ситуацию проанализировала политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Злата Миронова.

По её оценке, дискуссия окончательно вышла из идеологической плоскости в область откровенного торга о том, кто и чем готов жертвовать. Главным камнем преткновения стала позиция Греции.

Афины отказались терять многомиллиардные доходы от перевозки российского СПГ танкерами своих судоходных компаний. В противном случае прибыльную нишу мгновенно займут перевозчики из государств, не поддержавших санкционный режим. Ранее против пакета высказывалась и Болгария, где под ударом оказался единственный нефтеперерабатывающий завод.

Не менее жёстко проявили себя и другие столицы. Португалия с Германией заблокировали запрет на импорт российской рыбы, отстаивая интересы пищепрома. Франция и Италия предложили смягчить визовые ограничения, а Австрия настояла на разблокировке примерно двух миллиардов евро российских активов.

За всей этой пёстрой картиной, убеждена Миронова, скрываются исключительно национальные интересы. На этом фоне в Центральной и Восточной Европе нарастает усталость от конфликта. Словакия, Венгрия и Чехия уже открыто заявляют, что не намерены спонсировать затягивание противостояния, ставя во главу угла внутреннюю стабильность и социальные нужды.

В итоге Брюссель вынужден лавировать и идти на уступки. Полный отказ от санкционной стратегии маловероятен, однако дальнейшие решения будут сопровождаться всё большим числом исключений и отсрочек. Двадцать первый пакет, по словам политолога, уже превратился из экономического инструмента в чисто политический жест, фиксирующий нарастающую фрагментацию Евросоюза и пределы его единства, подчеркнула эксперт в комментарии РИА «ФедералПресс».

Напомним, сегодня СМИ сообщили, что дипломатам стран Евросоюза удалось наконец прийти к компромиссу по многострадальному 21-му пакету антироссийских ограничений, вокруг которого прежде кипели ожесточённые споры. Впрочем, формального утверждения документа на данный момент не состоялось.