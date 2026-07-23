Каллас назвала обрезанный пакет санкций против России крупнейшим за 4 года

Глава евродипломатии Кая Каллас назвала 21-й пакет санкций против России крупнейшим за последние четыре года. Политик опубликовала пост в соцсети X.

Под рестрикции попали в общей сложности 218 объектов. Среди них — 50 предприятий, связанных с выпуском БПЛА дальнего радиуса действия. Каллас назвала эти организации «ключевыми участниками производства российских беспилотных летательных аппаратов». По утверждению Каллас, принимая пакет, Брюссель наносит удар России «по самому больному месту».

Она добавила, что ЕС намерен вводить против России новые ограничения и не собирается ограничиваться уже принятым 21-м пакетом санкций. По словам Каллас, работа над очередными мерами уже идёт.

«Это не конец пути по санкциям. Мы уже работаем над следующими шагами», — написала Каллас.

Напомним, страны Евросоюза согласовали 21-й пакет санкций. Вопреки изначальным жёстким планам Еврокомиссии, финальный сценарий санкционного давления претерпел серьёзные изменения. Решающую роль сыграл греческий лоббизм: страна, владеющая ведущим в ЕС танкерным флотом для СПГ, добилась исключения для морской логистики. В результате послы утвердили усечённый вариант рестрикций, что позволит местным операторам беспрепятственно перевозить российское голубое топливо в адрес сторонних покупателей, не опасаясь санкционных последствий.