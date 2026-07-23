Мариани допустил отказ ЕС от крупных санкционных пакетов против России

Брюссель может отказаться от новых крупных пакетов санкций против России и перейти к точечным мерам. Такой сценарий допустил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани в беседе с «Известиями».

По его мнению, Евросоюз сосредоточится на расширении санкционных списков, контроле за соблюдением ограничений и небольших изменениях действующих мер. Евродепутат считает такой подход признанием неэффективности прежней политики.

Мариани заявил, что трудности при согласовании 21-го пакета указывают на тупик в санкционной политике ЕС. По его оценке, европейские страны несут экономические издержки, а Россия адаптируется к ограничениям.

«Шесть стран, и далеко не самых последних, сейчас открыто заявляют, что эти издержки того не стоят. Четыре дня переговоров и отсутствие сделки — это говорит о том, что политическая воля иссякла», — сказал Мариани.

Ранее послы стран Евросоюза не смогли согласовать урезанный проект 21-го пакета санкций против России. Еврокомиссия исключила из него запрет на закупки российской рыбы и смягчила ограничения на перевозку сжиженного природного газа европейскими танкерами в третьи страны. Греция выступила против ограничений в сфере СПГ из-за возможных потерь судоходных компаний. Франция и Германия не поддержали запрет на импорт трески и минтая, которые используют их перерабатывающие предприятия. Переговоры по документу продолжатся.