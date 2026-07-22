Послы стран ЕС не смогли согласовать даже урезанный 21-й пакет санкций против РФ

Послы стран Евросоюза на встрече в Брюсселе не достигли договорённости по урезанному проекту 21-го пакета санкций против России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на европейский источник.

Попытки согласовать новый блок мер продолжатся в ближайшие дни. Представитель ЕС подтвердил, что соглашения по документу пока нет.

Днём ранее Еврокомиссия представила на рассмотрение смягченный вариант ограничений. Из него убрали запрет на закупки российской рыбы и ослабили ограничения на транспортировку СПГ танкерами Европы в третьи страны.

Это первое обсуждение урезанной версии после того, как 15 июля полный пакет согласовать не удалось. По данным Politico и Bloomberg, против жёстких мер выступили сразу несколько государств.

Основным противником запрета на перевозку сжиженного газа (СПГ) стала Греция. Там опасаются крупных финансовых потерь для своих судоходных компаний.

Идею ограничить импорт трески и минтая не поддержали Франция и Германия. Этот вид сырья необходим их перерабатывающим заводам.

Кроме того, Австрия высказалась категорически против попытки внести в черный список Райффайзенбанк. Таким образом, противоречия внутри союза сохраняются по всем ключевым пунктам.